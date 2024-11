Agnone-Inaugurazione del Centro Specializzato per i Disturbi dello Spettro Autistico

Agnone, 19 novembre 2024 – Inaugurazione del Centro Specializzato per i Disturbi dello Spettro Autistico, un progetto fondamentale per la comunità locale, che rappresenta un'importante risorsa per il supporto e l’inclusione di persone con disturbi dello spettro autistico.

L'evento si terrà martedì 19 novembre alle ore 10:30, in Piazza del Popolo, e il centro avrà il nome di "POP UP". Questo centro, che fa parte della Strategia Nazionale per le Aree Interne “Alto Medio Sannio”, è stato finanziato nell’ambito di un intervento mirato a migliorare i servizi nelle aree interne del nostro Paese, con l’obiettivo di potenziare il sostegno ai cittadini e alle famiglie, offrendo cure specializzate e percorsi di crescita individuale per i bambini e adulti con Disturbi dello Spettro Autistico.

Il Comune di Agnone è capofila di questo importante progetto, che segna un passo significativo verso una maggiore inclusione sociale e l’accesso a servizi di qualità per tutti.

Invito alla Cerimonia di Inaugurazione:

Data: Martedì 19 novembre 2024

Martedì 19 novembre 2024

Piazza del Popolo, Agnone

POP UP – Centro Specializzato per i Disturbi dello Spettro Autistico

POP UP – Centro Specializzato per i Disturbi dello Spettro Autistico PROGRAMMA INAUGURAZIONE

ORE 10;30 Saluti istituzionali, taglio del nastro e inaugurazione del Centro in Piazza del Popolo;

ORE 11;00 Convegno illustrativo, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco in Via Beato Lucci, delle attività da realizzare;

ORE 12;00 Buffet di rinfresco con prodotti tipici locali e taglio della torta.

In attesa di poterVi accogliere all'evento, il Sindaco di Agnone, Dr. Daniele Saia, insieme al Responsabile Unico del Progetto, Sig. Ettore Fiorito, inviano i più cordiali saluti.

Per informazioni:

Segreteria Organizzativa

Sig. Ettore Fiorito

Tel: 0865 723213 – 338 130

Con l’augurio di una Vostra partecipazione numerosa e sentita,

Il Sindaco, Dr. Daniele Saia

Il Responsabile Unico del Progetto, Sig. Ettore Fiorito