Lâ€™Olympia Agnonese rinforza lâ€™attacco: preso il giovane talento finlandese Kwasi Kwaw

L’Olympia Agnonese, reduce dalla pesante sconfitta contro il Vastogirardi, ha deciso di rafforzare il proprio organico per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. La società granata ha infatti ingaggiato Kingsley Kwasi Kwaw, giovane centravanti finlandese classe 2006, che arriva con ottime credenziali.

Kwasi ha fatto parlare di sé per le sue prestazioni con la nazionale Under 16 della Finlandia, con la quale ha segnato un gol al suo secondo incontro, nel match contro l'Islanda. Un exploit che ne ha sottolineato le capacità tecniche e il grande potenziale. Il contratto con l'Olympia Agnonese è stato concretizzato grazie al lavoro dei talent scout, in particolare Tommaso Zazzi, che ha proposto il giovane attaccante alla società molisana.

"L'obiettivo – spiegano gli agenti del calciatore – è quello di far crescere Kingsley sotto la guida del tecnico Antonio Dell'Oglio", con l'intento di valorizzarlo e farlo emergere nel calcio professionistico. L'arrivo di Kwasi Kwaw rappresenta un passo importante per il progetto del club, che punta a investire sui giovani talenti per costruire un futuro solido e competitivo.

L'attaccante finlandese arriverà in Italia martedì 19 novembre per unirsi alla squadra, con la quale ha già avuto un periodo di prova, mettendo in luce le sue qualità fisiche, tecniche e caratteriali. Il debutto ufficiale con la maglia dell'Olympia Agnonese è fissato per domenica 24 novembre, quando la squadra affronterà in casa il San Pietro in Valle. Un'opportunità importante per Kwasi di iniziare subito a dimostrare il suo valore in campo.