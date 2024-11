Caritas Diocesana di Trivento: Sabato 16 Novembre 2024 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

La Caritas Diocesana di Trivento parteciperà, come ogni anno, alla Giornata Nazionale della "Colletta Alimentare", che si terrà sabato 16 novembre 2024. L'iniziativa, promossa dal Banco Alimentare Onlus, invita tutti a donare una parte della propria spesa per aiutare i più bisognosi. Il direttore della Caritas di Trivento, don Alberto Conti, ha sottolineato come la solidarietà della comunità locale sia fondamentale per sostenere questa causa.

Le donazioni potranno essere fatte presso diversi punti vendita della diocesi, in cui i volontari saranno presenti per raccogliere gli alimenti da destinare alle famiglie in difficoltà. I punti di raccolta sono dislocati in vari comuni della zona, come segue:

Trivento: Maxi Coal, Buongiorno Coal (Via Marconi), Comas, Massimo Risparmio (Via Acquasantanni), Gran Risparmio, Despar, Panificio Moderno, Isola Azzurra.

Agnone: MD Discount, Decò, Supermercato Amicone.

Bagnoli del Trigno: Forno e Alimentari Nina La Rocca, Alimentari Bizzarro, Vizi e Sfizi Pamela Cirulli, Alimentari e Bar La Boutique del Caffè, Macelleria Alimentari Antonio Ciarniello e Figli, Montedoro Latticini, Macelleria e Alimentari Finamore Gimac.

Frosolone: Shopping Center, Scudo di De Cristofaro Carmela, Supermercato Colarusso, Kappa Food, Macelleria la Frosolonese, Alimentari Mainella Flora (Acquevive), C.F. Food di Carmine Fiani, Agri Più di Colaciello Domenico, Minimarket Lucrezia (Pedencone), Farmacia Jovine, Supermercato Sigma, Fattoria Fonte Paolo, Ortofrutta Tagliaferri, Macelleria Fresilia.

San Pietro in Valle: Alimentari Palangio Antonio, Alimentari Palangio Franco, Macelleria Ciampitti.

Civitanova Del Sannio: Alimentari Spugnardi Rosina, Alimentari Fiorda Angela, Alimentari D’Amico Felicetta, Alimentari Ricci Massimiliano, Macelleria Ciarniello, Farmacia dott.ssa Di Palma Alessia.

L'iniziativa, che coinvolge numerosi esercizi commerciali e una rete di volontari, è resa possibile grazie anche alla collaborazione di enti e associazioni locali, tra cui l'Associazione Nazionale dei Carabinieri – Nucleo di Agnone, il gruppo Alpini di Trivento, il Gruppo Volontariato di Bagnoli del Trigno, la Caritas Parrocchiale di Civitanova del Sannio e tanti altri. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per garantire la buona riuscita di questa giornata di solidarietà.

Don Alberto Conti, direttore della Caritas Diocesana, ha anche voluto condividere il messaggio di Papa Francesco per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri, che sottolinea l'importanza di un impegno concreto e quotidiano per i poveri, che ci insegnano cosa significa vivere con dignità, anche nelle difficoltà. Il Papa invita a riscoprire la bellezza dei "piccoli particolari dell’amore", come il fermarsi a guardare, ascoltare, donare un sorriso o una parola di conforto. La carità, infatti, deve essere alimentata dalla preghiera e dalla fiducia in Dio, per evitare che diventi solo un gesto di filantropia che si esaurisce rapidamente.

"Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" è il messaggio che accompagna questa giornata, un'opportunità per rinnovare l'impegno di ciascuno di noi verso chi si trova in difficoltà, attraverso un atto di amore che si traduce in concrete azioni di solidarietà. Non dimentichiamo che "la fede senza le opere è morta", ma che la vera carità è quella che si radica nella preghiera e nell’attenzione verso il prossimo.

In attesa di un'ampia partecipazione, la Caritas Diocesana augura a tutti una buona Colletta Alimentare, certa che anche quest’anno la generosità dei cittadini della diocesi di Trivento contribuirà a portare speranza e sostegno a chi ne ha più bisogno.