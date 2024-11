Incidenti Stradali in Molise - Anno 2023: Un Aumento preoccupante di IncidentalitÃ  e Vittime

INCIDENTI STRADALI IN MOLISE

Anno 2023

L’anno 2023 è caratterizzato da una stabilizzazione nella mobilità rispetto al 2022, anno nel quale era stato rilevato un netto incremento, in termini di spostamenti registrati, rispetto al periodo delle fasi più acute della pandemia. Sul fronte dell’incidentalità stradale si registra, a livello nazionale, un lieve miglioramento per il numero delle vittime rispetto all’anno precedente (-3,8%); in controtendenza aumentano incidenti (+0,4%) e feriti (+0,5%), seppur in maniera contenuta.

In Molise, nel 2023, si sono verificati 476 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 16 persone e il ferimento di altre 737. Rispetto al 2022 aumentano in modo significativo il numero degli incidenti (+7,7%), i feriti (+22,4%) e le vittime (+14,3%) (Prospetto 1).

PROSPETTO 1. INCIDENTI STRADALI, MORTI, FERITI E TASSO DI MORTALITà PER PROVINCIA, MOLISE.

Anni 2023 e 2022, valori assoluti, variazioni percentuali e tasso di mortalità

PROVINCE 2023 2022 Morti Differenza 2023/2022 (valori assoluti) Morti Variazioni % 2023/2019 Morti Variazioni % 2023/2010 Tasso di mortalità 2023 Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Campobasso 322 12 505 295 9 402 3 -45,5 -47,8 5,7 Isernia 154 4 232 147 5 200 -1 -33,3 -20,0 5,0 Molise 476 16 737 442 14 602 2 -42,9 -42,9 5,5 Italia 166.525 3.039 224.634 165.889 3.159 223.475 -120 -4,2 -26,1 5,2

Il Molise rispetto agli obiettivi europei

I Programmi d’azione europei per la sicurezza stradale, riferiti ai decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale. Per il nuovo decennio di iniziative 2021-2030 gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono l’ulteriore dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030 rispetto all’anno di benchmark (fissato nel 2019) e il monitoraggio di specifici indicatori di prestazione, Key Performance Indicators (sui temi: infrastrutture, veicoli, infrastrutture stradali, assistenza post-incidente), che l’Italia si prepara a fornire.

Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Molise del 24,3%, meno della media nazionale

(-42,0%); fra il 2010 e il 2023 si registrano variazioni, rispettivamente, di -42,9% e -26,1%. Nello stesso periodo l’indice di mortalità sul territorio regionale diminuisce maggiormente (da 4,3 a 3,4 deceduti ogni 100 incidenti) rispetto a quello nazionale (da 1,9 decessi ogni 100 incidenti nel 2010 a 1,8 nel 2023).

Nel 2023 aumenta in Molise, rispetto a 2010, l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) morti in incidente stradale, attestandosi su un valore superiore alla media Italia (62,5% contro 47,6%).

Guardando invece agli utenti vulnerabili secondo il ruolo che essi hanno avuto nell’incidente (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni), il loro peso relativo (sul totale dei deceduti) misurato nella regione si conferma significativamente inferiore a quello nazionale (6,3% contro 50,0%). Mentre nel 2023 non si registrano in Molise pedoni deceduti (a fronte di 4 decessi nel 2010), nel resto del Paese l’incidenza di pedoni deceduti è aumentata da 15,1% a 16,0% (Figura 1).