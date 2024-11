Campobasso: Nuovo Protocollo per la Sicurezza delle Imprese con Video-Allarme Antirapina

Confcommercio Molise e AS.E.C. Confesercenti Provinciale di Campobasso annunciano che, a seguito della costituzione della Cabina di Regia presso la Prefettura di Campobasso, sarà attivo nella provincia di Campobasso il nuovo "Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina". Il documento previsto nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 3 luglio 2024, allargato ai rappresentanti della Confcommercio Molise e AS.E.C. Confesercenti Provinciale di Campobasso, rappresenta un positivo esempio di sinergia tra le organizzazioni di categoria e le Istituzioni, che intende costruire una rete per la prevenzione sul territorio dei fenomeni criminali.

La Cabina di Regia, presieduta dal Prefetto o suo delegato, con la partecipazione delle Forze di polizia territoriali, di Confcommercio Molise e AS.E.C. Confesercenti Provinciale di Campobasso, si occuperà di monitorare l'attuazione del Protocollo che intende rafforzare i livelli di protezione degli esercizi commerciali e delle imprese, avvalendosi di nuove tecnologie, vista la domanda di sicurezza nel territorio. Il protocollo potrà essere oggetto di aggiornamento, in relazione a sopravvenuti interventi normativi in materia e di eventuali atti di indirizzo emanati dal Ministero dell'Interno. Gli esiti del monitoraggio della Cabina di Regia, infine, verranno trasmessi con cadenza semestrale al Dipartimento di Pubblica Sicurezza — Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle attività delle Forze di polizia. In particolare, il nuovo Protocollo (concepito nel 2003 e costantemente aggiornato) prevede "un sistema di allarme controllato — con telecamere — dei locali commerciali, attivabile con semplice pressione sul pulsante di comando ed in grado di collegarsi con le sale e centrali operative delle Forze di Polizia e di trasmettere, in caso di rapina all'interno dei locali, le immagini in tempo reale"

Nel documento è prevista una nuova architettura del sistema video-allarme antirapina configurata nel Disciplinare tecnico che definisce e aggiorna le funzionalità del sistema, le procedure di fornitura del servizio, nonché l'adeguamento degli impianti e gli adempimenti. E' stato previsto inoltre che le Parti (gli Esercenti e le Forze di polizia nell'ambito delle rispettive competenze) saranno titolari autonomi del trattamento dei dati, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate in conformità alla normativa vigente e il rispetto dei principi riguardanti i flussi informativi.

Le Forze di polizia, infine, dal momento della ricezione/consultazione degli allarmi e dei relativi flussi video, potranno dare corso ad attività di trattamento per finalità di polizia, ai sensi del decreto legislativo n. 51/2018. In quest'ambito Confcommercio Molise e AS.E.C. Confesercenti Provinciale di Campobasso si impegneranno a dare massima diffusione presso i propri iscritti del contenuto del protocollo, garantendo che l'adesione al sistema video-allarme antirapina venga effettuata con scrupoloso rispetto dei parametri e degli obblighi contenuti nel protocollo e nel disciplinare tecnico. Gli imprenditori e le imprese interessate possono contattare le segreterie delle rispettive associazioni per avere tutte le informazioni necessarie.

Campobasso, 15 novembre 2024