Frosolone in Festa per Antonio Palangio, che ha raggiunto Capo Nord in bici, e Giuseppe Mainella, protagonista di "Affari Tuoi"

Frosolone celebra due concittadini che, con impegno e determinazione, hanno portato in alto il nome del paese, contribuendo a farlo conoscere in Italia e nel mondo. Sabato 16 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del comune, l'Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia in onore di Antonio Palangio, che lo scorso 13 settembre ha realizzato una straordinaria impresa sportiva, raggiungendo in solitaria Capo Nord in Norvegia, percorrendo oltre 5.000 km in 47 giorni in sella alla sua bici.

Un gesto che ha non solo valorizzato le capacità personali di Palangio, ma anche promosso le bellezze e le peculiarità di Frosolone. Il Sindaco Pasquale De Lisio ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento: "Un'occasione speciale per rendere omaggio a due concittadini che, con orgoglio e determinazione, hanno contribuito a valorizzare il nostro paese, in modi completamente diversi ma con un obiettivo comune: far conoscere Frosolone."

Insieme a Palangio, sarà festeggiato anche Giuseppe Mainella, altro orgoglio di Frosolone, che ha partecipato al noto programma televisivo "Affari Tuoi" su RAI Uno, condotto da Stefano De Martino, attirando l'attenzione su se stesso e sulla sua terra d'origine.

Al termine della cerimonia, è prevista una cena di comunità, un momento conviviale pensato per rafforzare il senso di appartenenza e lo spirito di unione tra i cittadini di Frosolone. Un'occasione per celebrare i successi individuali che diventano un patrimonio collettivo, rendendo la comunità sempre più coesa e orgogliosa delle proprie radici.