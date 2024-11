Allerta Meteo in Molise: Avviso della Protezione Civile del 21 novembre

Allerta Meteo in Molise: Avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Molise ha emesso un avviso meteo valido dalle prime ore di venerdì 22 novembre 2024 e per le successive 18-24 ore. Il bollettino prevede venti forti dai quadranti sud-occidentali, con possibili raffiche di burrasca. Il mare sarà molto mosso, con condizioni di difficoltà per la navigazione al largo.

Inoltre, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovesci o brevi temporali. Tali fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovine di forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica.

Questo avviso si inserisce nel Sistema di Allertamento Multi-Rischio della Regione Molise, regolato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e dalla DGR Molise N° 78 del 19 febbraio 2018, che stabiliscono le linee guida per la gestione del rischio idrogeologico e idraulico.

Si invita la popolazione a prestare attenzione alle condizioni meteo e a seguire le indicazioni della Protezione Civile, adottando le necessarie precauzioni in caso di maltempo.

“SCENARI DI EVENTO E DANNO PREVISTI OGGI Possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva). Possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume. Possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. Possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree. Disagio o locale pericolo per la balneazione e le attività nautiche”