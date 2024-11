POSTE ITALIANE: A Isernia, l’Ufficio Postale di Corso Garibaldi omaggia il neo centenario Attilio Zullo

Isernia, 21 novembre 2024 – è festa nell’ufficio postale di Isernia 2 (corso Giuseppe Garibaldi), dove nella mattinata di oggi i dipendenti hanno voluto omaggiare il signor Attilio Zullo, affezionato cliente che martedì scorso ha compiuto 100 anni.

Alla piccola cerimonia, tra gli altri, ha partecipato anche il direttore provinciale di Poste Italiane, Alessandro Di Lorenzo, che insieme alla direttrice dell’ufficio postale Giuseppina Meffe ha consegnato al neo centenario un attestato con gli auguri per l’importante traguardo raggiunto, a suggello dell’affetto e della fiducia dimostrati negli anni.

Nato a Isernia il 19 novembre 1924, Attilio Zullo ha 3 figli (Giuseppina, Assunta e Leonardo), è nonno di 7 nipoti e bisnonno di 11 pronipoti. Ha svolto il servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1943 al 1946, anno in cui è stato riformato e successivamente riconosciuto come invalido di guerra. Al ritorno dalla guerra, nel 1946 si è unito in matrimonio con Anita. A Isernia è molto conosciuto per aver lavorato come bidello nel Liceo Scientifico “Ettore Majorana”, dal 1966 al 1989. Nel 1999 l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Nonostante l’età, si mantiene attivo coltivando l’orto.

“Conserva una lucidità invidiabile – aggiunge la direttrice Giuseppina Meffe – e ogni mese viene in ufficio per ritirare la sua pensione, sempre impeccabile in giacca e cravatta, molto distinto e con modi assai garbati. Tre anni fa facemmo una sorta di scommessa: se avesse compiuto 100 anni lo avremmo festeggiato anche noi. E oggi eccoci qui a mantenere quella promessa e ad augurargli ancora tante primavere”.