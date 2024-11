La filiale BPER di Agnone ha ufficialmente chiuso i battenti: Un altro disservizio colpisce l'Alto Molise

Un altro disservizio colpisce l'Alto Molise: la filiale BPER di Agnone ha ufficialmente chiuso i battenti. Oggi, un semplice cartello firmato dalla direttrice Nadia Saccheti, affisso sulla porta, recita: "Grazie a tutti". Una frase breve, ma che esprime il dispiacere per la chiusura di un importante punto di riferimento bancario per la zona. Gli utenti, dispiaciuti, hanno voluto ringraziare la direttrice e il suo staff per la cortesia e la professionalità sempre dimostrata.

Questa chiusura rappresenta un ulteriore passo indietro per le aree interne, che continuano a vedere una riduzione dei servizi essenziali, aggravando il fenomeno dello spopolamento e la crescente difficoltà di accesso ai servizi da parte della popolazione residente. In un momento già difficile per molte comunità, la perdita di una filiale bancaria è un duro colpo per chi vive e lavora nelle zone più isolate.