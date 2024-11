Agnone: il corso per raccoglitori di funghi ti aspetta! Iscrizioni aperte fino al 30 novembre al Circolo San Pio.

Agnone (IS), 2024. L'autunno è alle porte e con esso arriva la stagione della raccolta dei funghi. Per garantire una raccolta sicura e rispettosa dell'ambiente, il Circolo Culturale di "San Pio", in collaborazione con il Comune di Agnone e l'Associazione Micologica Adriatica di Pescara, organizza un corso per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei.

Un'opportunità per tutti gli appassionati

Il corso, autorizzato dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 6042 del 31 ottobre 2023, si terrà presso i locali del Circolo Culturale e sarà tenuto dal Dott. Gabriele Amicarelli, un esperto micologo. Durante le lezioni, i partecipanti impareranno a riconoscere le diverse specie di funghi, a distinguere quelli commestibili da quelli velenosi e a rispettare le normative vigenti in materia di raccolta.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2023 e possono essere effettuate contattando i seguenti numeri: