Contro la violenza sulle donne: ad Agnone nasce uno sportello di ascolto per supportare le vittime

Sabato 23 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Agnone ha presentato ufficialmente il progetto "Apri Gli Occhi". L'iniziativa, finanziata da ActionAid International Italia E.T.S. nell'ambito del programma NORA - progetti per Organizzazioni della società civile in aree interne e remote, è stata illustrata nel pomeriggio nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, alla presenza del sindaco Daniele Saia, dell'assessora alle politiche sociali e dei responsabili della Associazione AEPP che gestirà il progetto.

Il progetto, della durata di 12 mesi a partire da gennaio 2025, ha come obiettivo la prevenzione e il contrasto agli stereotipi di genere attraverso un approccio innovativo, coinvolgendo diverse fasce della popolazione. "Apri Gli Occhi" sarà rivolto non solo agli abitanti di Agnone, ma anche ai cittadini degli altri 12 comuni che fanno parte dell'ATS (Ambito Territoriale Sociale) di Agnone, oltre che alle scuole del territorio.

Tra le attività previste, si segnala una serie di incontri di sensibilizzazione e formazione rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per promuovere l'educazione alle differenze di genere e alla cultura del rispetto. Sono previsti anche incontri per giovani adulti e stranieri, con l'intento di fornire strumenti per comprendere i temi della violenza di genere e i meccanismi socioculturali che la alimentano.

Inoltre, il progetto prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza psicologica, sia presso il Comune di Agnone che nelle scuole superiori, per supportare le donne vittime di violenza o discriminazione. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune di Agnone nella lotta alla violenza di genere, mirato a intervenire sulle cause profonde di questi fenomeni, partendo dalla decostruzione degli stereotipi e dalla promozione di una cultura del rispetto.

La presentazione ufficiale si è svolta oggi pomeriggio alle ore 17.00, ed è stata aperta alla cittadinanza.