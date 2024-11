Vincenzo Scarano al Direttivo Regionale della Lega Molise: 'Insieme possiamo costruire un futuro migliore per il Molise"

Il 23 novembre, presso il Centrum Palace di Campobasso, si è svolto un incontro convocato dall’On. Aldo Patriciello, Commissario Regionale della Lega Molise, al quale ha partecipato anche Vincenzo Scarano, consigliere comunale di Agnone e consigliere provinciale di Isernia. L’incontro ha visto la presenza dell’Assessore Regionale Avv. Michele Marone e di altri esponenti di rilievo del partito.

Durante l'incontro, sono state delineate le prime linee politiche programmatiche per l’attività della Lega nei prossimi mesi. Scarano ha espresso la sua soddisfazione per essere stato coinvolto in questo importante momento di discussione, dichiarando: “Oggi a Campobasso, per il primo direttivo regionale, mi sono emozionato. Sono orgoglioso di portare avanti questa nuova avventura con l’entusiasmo e l’impegno di sempre.”

L’obiettivo del direttivo è stato quello di rafforzare la presenza della Lega sul territorio molisano e prepararsi per i prossimi appuntamenti elettorali. Durante l’incontro sono state annunciate importanti nomine per la riorganizzazione del partito, tra cui quella di Ivan Forte come vice coordinatore regionale vicario e di Mimmo Iarocci come vice coordinatore regionale con delega agli enti locali e ai dipartimenti. Tiziana Martinelli, confermata come responsabile federale organizzativo, affiancherà Patriciello e gli altri membri del direttivo nella riorganizzazione del partito.

Patriciello ha poi annunciato che, nelle prossime settimane, la Lega Molise organizzerà un’assemblea programmatica per discutere con tesserati e simpatizzanti i temi fondamentali per lo sviluppo della regione. “Perché è soltanto insieme che si possono raggiungere gli obiettivi!” ha sottolineato ribadendo l’importanza di un lavoro collettivo e di squadra per il futuro del Molise.

Con un programma ben definito e l’impegno di tutti, la Lega Molise si prepara a affrontare le sfide future con determinazione, consolidando la propria presenza sul territorio e lavorando per il bene della comunità regionale.