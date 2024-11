Oggi, Giornata contro la violenza sulle donne: il sindaco Saia 'La violenza non è solo fisica, ma anche psicologica ed economica. Il nostro impegno continua"

Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza fondamentale che ci invita non solo a riflettere, ma anche ad agire concretamente per contrastare una piaga che ancora oggi colpisce migliaia di donne in tutto il mondo.

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha voluto ribadire l'importanza di questa giornata attraverso un messaggio forte e chiaro, esprimendo il continuo impegno della sua amministrazione nel combattere ogni forma di violenza di genere. In Italia, nonostante gli sforzi e le denunce, purtroppo, la violenza contro le donne non è un fenomeno che può dirsi estinto, e ogni anno ci sono nuove vittime.

"La violenza non è solo fisica – ha dichiarato il sindaco Saia – ma si manifesta anche attraverso forme sottili, come il controllo economico, che crea dipendenza, o con frasi manipolative come 'Non ti truccare, non mettere quel vestito'". Queste parole sottolineano come il maltrattamento possa avere molteplici facce, tutte da riconoscere e denunciare.

A sostegno della causa, il Comune di Agnone ha recentemente lanciato il progetto “Apri gli occhi”, un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare la comunità e offrire supporto psicologico alle vittime, affinché possano trovare la forza di uscire da dinamiche pericolose e costruire una cultura del rispetto reciproco. Il progetto vuole essere un punto di riferimento per tutte le donne che vivono situazioni di abuso, creando una rete di sostegno attiva e consapevole.

In occasione di questa giornata, il Comune invita tutti i cittadini a partecipare a un momento di riflessione e commemorazione. Questa sera, alle ore 19:00, in piazza Unità d’Italia, si terrà un evento simbolico con un'installazione che vuole ricordare le vittime di violenza di genere. Un gesto semplice ma dal forte significato, che attraverso l’arte e la partecipazione collettiva intende dare voce a chi non c’è più e sensibilizzare tutti verso la necessità di un cambiamento culturale e sociale.

Il sindaco Saia ha chiuso il suo intervento con un appello a non abbassare mai la guardia: "Il nostro impegno è costante, ma solo con l’aiuto di tutti possiamo davvero sperare di sconfiggere questa tragedia che ancora affligge troppe donne."