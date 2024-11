Guerino Palomba Espone con l'Opera "Silenzio...l'Autiere sta riposando" alla Mostra d'Arte “L’Autiere tra realtà e fantasia” al Museo Storico della Motorizzazione Militare di Roma

Roma-Cecchignola, 26 novembre 2024 – Il Museo Storico della Motorizzazione Militare ospiterà, martedì 26 novembre 2024 alle ore 10:00, l’inaugurazione della mostra d'arte “L’Autiere tra realtà e fantasia”. Questa esposizione, che presenta 25 opere di artisti selezionati, rappresenta un sequel artistico di quella precedentemente organizzata a Treviso, in occasione del XXI° Raduno dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI). Un evento che unisce arte, storia e cultura, offrendo una visione unica sull'universo degli Autieri d’Italia.

Tra gli artisti esposti, c’è un nome che spicca per la sua origine e la sua sensibilità artistica: Guerino Palomba, originario di Poggio Sannita, che presenterà la sua opera “Silenzio…l’Autiere sta riposando”, un dipinto ad olio su tela di grande intensità. Quest'opera vuole raccontare la figura dell'autiere in una dimensione intima e riflessiva, simbolo di dedizione e silenziosa grandezza.

Il programma dell'inaugurazione prevede l'accoglienza degli invitati presso la Casema Arpaia, storica sede che in passato ospitava il Comando del Corpo Automobilistico e la Scuola di Applicazione degli Ufficiali. Il Presidente Nazionale ANAI, Tenente Generale Gerardo Restaino, darà il benvenuto ai presenti, per poi consegnare gli attestati di partecipazione e le tessere dell’ANAI agli artisti selezionati. Il Capo dell'Arma Trasporti e Materiali, Tenente Generale Sergio Santamaria, inaugurerà ufficialmente la mostra.

Non solo arte, ma anche storia e passione per i veicoli d’epoca: dopo la visita all'esposizione pittorica, i visitatori avranno la possibilità di esplorare il Museo Storico della Motorizzazione Militare, accompagnati da esperti del settore, per conoscere la storia dei veicoli d’epoca che hanno segnato il cammino dell’Arma Trasporti e Materiali.

Un evento straordinario, che unisce arte, storia e cultura, per celebrare il valore e l’eredità degli Autieri d’Italia. Vi invitiamo a partecipare numerosi, portando con voi amici e familiari, per vivere un’esperienza unica alla scoperta dell'universo degli Autieri!