Capracotta celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: il messaggio del sindaco Paglione

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Capracotta esprime la propria adesione convinta ai principi di questa importante celebrazione. Il sindaco, Candido Paglione, ha dichiarato: "Anche noi, da Capracotta, vogliamo fare la nostra parte nel diffondere il messaggio di rispetto e uguaglianza. Crediamo fermamente che i diritti delle donne siano una responsabilità di tutti. È nostro dovere contrastare ogni forma di violenza nei loro confronti, partendo dai pregiudizi e dalle discriminazioni che, troppo spesso, le accompagnano."

In segno di adesione a questa causa, il comune ha voluto installare un simbolico omaggio: una panchina rossa e delle scarpette rosse nell'atrio del palazzo municipale. "Anche un piccolo gesto, come questo, può avere un grande significato", ha aggiunto Paglione. "Questi simboli non sono solo decorazioni, ma rappresentano un messaggio forte e chiaro contro la violenza di genere, un messaggio che dobbiamo portare avanti ogni giorno."

Con queste parole, Capracotta rinnova il suo impegno per la difesa dei diritti delle donne, ricordando che il contrasto alla violenza di genere è una battaglia che riguarda ognuno di noi.