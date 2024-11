Molise lancia il Portale delle Aree Protette: Un Nuovo Strumento per il Turismo Sostenibile e la Valorizzazione della Natura

Un nuovo strumento, moderno e funzionale, è finalmente a disposizione di turisti, locali e operatori di settore interessati alla salvaguardia, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree protette del Molise. Infatti, si è concluso da poche settimane il progetto regionale “Implementazione di iniziative di turismo sostenibile” portato avanti dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE della regione Molise, Dipartimento II, nell’ambito della Strategia Nazionale per la Biodiversità dell’ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il convegno di chiusura del progetto, che si è tenuto il 24 ottobre 2024 a Isernia, ha permesso a tecnici ed esperti del settore di illustrare dettagliatamente le strategie progettuali e gli strumenti di lavoro. È stato, inoltre, un utile appuntamento per confrontarsi sui futuri sviluppi e il monitoraggio dei risultati attesi. Il principale obiettivo del progetto è la promozione del turismo sostenibile in chiave naturalistica, attraverso azioni di promozione e divulgazione.

Attualmente, grazie anche ad una crescita esponenziale favorita dalla pandemia da Covid-19, il turismo naturalistico rappresenta una delle più importanti declinazioni del settore e uno degli strumenti più interessanti di sviluppo economico sostenibile per le regioni appenniniche e, in particolare, per il Molise, che può ancora offrire paesaggi incontaminati e un’accoglienza autentica e attenta, lontana dalle rotte del turismo di massa.

La prima fase del progetto, strategicamente attuato dall’Ufficio regionale grazie al supporto di partner tecnici, si è concentrata sul censimento dettagliato e puntuale delle aree naturalistiche protette regionali. La raccolta di informazioni è stata la base per la definizione di un “Piano strategico di comunicazione delle aree protette del Molise” che ha previsto la realizzazione di un portale online: tutto il materiale raccolto, mappe di dettaglio e schede informative, è disponibile per la consultazione libera e il download gratuito sul sito ufficiale del progetto www.areeprotettemolise.it. Il portale regionale “Aree Protette Molise” raccoglie informazioni, notizie e curiosità su tutte le aree naturali protette della regione, a disposizione di turisti, tour operator, associazioni, scuole, guide e operatori di settore.

Foto, mappe e informazioni su flora e fauna arricchiscono le schede di dettaglio che forniscono utili indicazioni anche per pianificare una visita; ad esempio le modalità di accesso, i servizi e i contatti degli enti preposti alla gestione e alla fruizione. Inoltre, questi enti, una volta richieste le credenziali di accesso al portale attraverso l’apposito form, potranno gestire le schede relative alle aree protette di propria competenza in autonomia e integrarle con informazioni ancora più approfondite e aggiornate.

Il portale regionale “Aree Protette Molise”, grazie a una comunicazione univoca, moderna e semplificata, rappresenta il più aggiornato e funzionale strumento per la conoscenza di aree verdi, parchi e riserve regionali protetti, punti di interesse importanti per lo sviluppo economico e turistico del Molise.

L’email istituzionale per maggiori informazioni e future iniziative è info@areeprotettemolise.it.