Domani a Campobasso messa a dimora di alberi in ricordo delle vittime del Covid-19

L'iniziativa organizzata dal comitato dei familiari delle vittime, dal Comune di Campobasso e dal circolo Legambiente di Campobasso

Saranno messi a dimora venti esemplari di leccio e prunus cerasifera

Si terrà domani mattina alle ore 11,00 presso il giardino della rinascita di Via Lazio a Campobasso l'iniziativa l'albero come simbolo di vita, organizzato dal comitato dei familiari delle vittime del Covid-19 del Molise, dal Comune di Campobasso e dal circolo Legambiente di Campobasso per ricordare quanti ci hanno lasciato a causa della pandemia da SARS-COV-2.

L'evento ha lo scopo di onorare e ricordare quanti hanno perso la vita durante la pandemia con una piantumazione di esemplari di leccio e prunus cerasifera che andranno ad arricchire il giardino di Via Lazio a Campobasso.