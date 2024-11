Agnone si accende a ritmo di folklore: il Firefolk Festival torna il 8 dicembre

Agnone (IS), 8 dicembre 2024. La città di Agnone si prepara ad ospitare la seconda edizione del Firefolk Festival, un evento unico che celebra le tradizioni popolari e la musica folkloristica. Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 17:30, il Teatro Italo Argentino farà da palcoscenico a un pomeriggio all'insegna della danza, della musica e del divertimento, con ingresso libero.

Un viaggio tra le tradizioni regionali

Quest'anno, il festival vedrà la partecipazione di tre gruppi folkloristici di grande prestigio:

A Shaffette di Termoli (CB): un gruppo storico che dal 1977 ripropone balli e spettacoli ispirati alle tradizioni popolari del territorio, riscuotendo un grande successo a livello nazionale e internazionale.

di Termoli (CB): un gruppo storico che dal 1977 ripropone balli e spettacoli ispirati alle tradizioni popolari del territorio, riscuotendo un grande successo a livello nazionale e internazionale. Li Matti de Montecò di Montecosaro (MC): nato nel 2007, il gruppo ha l'obiettivo di valorizzare e mantenere vive le tradizioni popolari marchigiane, con particolare attenzione ai balli e ai canti della zona.

di Montecosaro (MC): nato nel 2007, il gruppo ha l'obiettivo di valorizzare e mantenere vive le tradizioni popolari marchigiane, con particolare attenzione ai balli e ai canti della zona. I Dragoni del Molise di Agnone (IS): gruppo locale che, dal 1986, porta in giro per il mondo le tradizioni folkloristiche molisane, esibendosi in numerosi festival nazionali e internazionali. https://www.facebook.com/idragonidelmolise

Una serata ricca di sorprese

La serata sarà arricchita da tante belle sorprese che renderanno l'evento ancora più coinvolgente e divertente. Il pubblico potrà assistere a esibizioni di danze tradizionali, ascoltare musiche popolari e scoprire le diverse sfaccettature del folklore italiano.

Un'occasione per valorizzare il territorio

Il Firefolk Festival è un'iniziativa importante per valorizzare il territorio e le sue tradizioni. Grazie all'impegno del Comune di Agnone, della Pro Loco e del Gruppo Folklorico I Dragoni del Molise, l'evento si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del folklore e della cultura popolare.

Informazioni utili

Data: Domenica 8 dicembre 2024

Domenica 8 dicembre 2024 Orario: Dalle ore 17:30

Dalle ore 17:30 Luogo: Teatro Italo Argentino, Corso Vittorio Emanuele, 69 - Agnone (IS)

Teatro Italo Argentino, Corso Vittorio Emanuele, 69 - Agnone (IS) Ingresso: Gratuito

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

