Agnone-Convocazione del Consiglio Comunale: Appuntamento il 30 Novembre 2024

Il Comune informa la cittadinanza che il Consiglio Comunale si riunirà sabato 30 novembre 2024, alle ore 18:45, nell'Aula Consiliare di Palazzo S. Francesco, in Via del Beato Antonio Lucci.

Durante la seduta, i consiglieri affronteranno vari punti all'ordine del giorno di rilevante importanza per la comunità locale. In particolare, si discuterà della ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2024/2026, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale nr. 266 del 16 novembre 2024. Al centro dei lavori ci sarà anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio, previsto dall’art. 194 del D.Lgs. nr. 267/2000.

Altri temi di discussione includeranno la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2025 e la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune. Inoltre, verranno approvati il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e l’Elenco annuale 2025.

Un altro punto di rilievo riguarderà la ricognizione del patrimonio immobiliare comunale, con l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per l'anno 2025. Inoltre, sarà discusso l'avvio di una Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Agnone, Carovilli e Roccasicura.

Un’importante novità riguarda le risorse destinate allo sviluppo del turismo di prossimità e sostenibile, con l'intenzione di costituire un'Associazione di Comuni per partecipare all’avviso del Ministero del Turismo. Inoltre, si approverà il nuovo Piano di Protezione Civile e si discuterà della Strategia Nazionale per le Aree Interne, con l'approvazione dello schema di Convenzione per l'esercizio in forma associata delle azioni previste per l’Area Interna "Alto Medio Sannio" della Regione Molise.

L'invito è esteso a tutta la cittadinanza a partecipare alla seduta per essere informati sugli sviluppi amministrativi e sulle decisioni che riguardano il futuro della comunità.