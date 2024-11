Inaugurata la nuova piscina comunale di Castel di Sangro: un impianto all'avanguardia per il benessere e lo sport

Taglio del nastro per la nuova piscina comunale di Castel di Sangro, l'impianto di quasi cinquemila metri quadrati, in grado di offrire nuove opportunità per il benessere fisico e per attività sportive di ogni livello.

A tenere a battesimo la struttura, oltre al sindaco, Angelo Caruso, sono stati Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale A di Calcio ed ex del Napoli nell'anno della vittoria del Campionato, il dirigente sportivo e presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), Gabriele Gravina, ex nuotatore italiano e campione olimpico a Sydney Massimiliano Rosolino, il Ct della nazionale Cesare Butini, il presidente Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli, e il noto autore e conduttore televisivo Paolo Bonolis, co-fondatore dell'associazione "Adotta un Angelo".

"Una grande emozione oer ne ritrovare persone che mi vogliono bene.

Avere queste strutture è il massimo perché dà la possibilità di ottenere risultati migliori, prendono contatti con questa bellezza"- ha affermato Spalletti, mentre secondo Rosolino "Castel di Sangro ha deciso di promuovere lo sport con un'impiantistica sportiva di alto livello per offrire un servizio ai nostri ragazzi ma anche alle persone più grandi".