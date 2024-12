Un gesto di solidarietà e creatività: i nonni di San Bernardino realizzano pigotte colorate per la beneficenza

Presso la Casa di Riposo San Bernardino di Agnone, un gruppo di anziani ospiti ha realizzato con passione e impegno delle bellissime pigotte colorate, destinate a supportare una causa importante. Le creazioni artigianali sono state donate all'Associazione Agnonese Amici di Blu,nata dopo la morte di Giorgia Galasso, giovanissima ragazza di Agnone deceduta in seguito di un incidente stradale. L'associazione utilizzerà il ricavato per sostenere la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” di Bologna ed altre iniziative volte alla beneficienza. “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”è una struttura per giovani che, dopo aver subito gravissimi incidenti stradali, si trovano in un lungo e difficile percorso di recupero.

Il progetto è particolarmente significativo, non solo per il valore della causa che supporta, ma anche per il modo in cui coinvolge attivamente gli anziani della Casa di Riposo. L'iniziativa permette loro di esprimere la propria creatività, dando vita a bellissime bambole, e allo stesso tempo favorisce la socializzazione e il benessere emotivo. In questo modo, l'arte diventa uno strumento potente per unire generazioni diverse, con il fine di portare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Le pigotte, bambole di pezza, con i loro colori vivaci e il loro fascino artigianale, non sono solo oggetti decorativi, ma simboli di speranza, solidarietà e impegno. I nonni, attraverso questo gesto, dimostrano che la creatività non ha età e che ogni piccolo contributo può fare una grande differenza nella vita degli altri. La collaborazione tra la Casa di Riposo San Bernardino e l'Associazione Amici di Blu rappresenta un bell'esempio di come la comunità possa unirsi per portare avanti valori di generosità e sostegno reciproco.