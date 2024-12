Inaugurazione della Mostra d'Arte Presepiale "Città di Agnone" a cura dell'artista-artigiano Lino Di Menna

MOSTRA D’ARTE PRESEPIALE “CITTA’ DI AGNONE”

5-22 DICEMBRE 2024

Locali Via Marconi n. 14 (ex Pescheria) - Agnone

A cura di Lino Di Menna

Giovedì 5 dicembre p.v. alle ore 16,30 è prevista l’inaugurazione della Mostra d’arte presepiale “Citta’ di Agnone”” allestita presso i locali in Via Marconi n.14 (ex pescheria).

La mostra presepiale, a cura dell’artista -artigiano Lino Di Menna, patrocinata dal Comune di Agnone e dalla Proloco di Agnone, resterà aperta fino a Domenica 22 dicembre.

L’inaugurazione inizierà con la benedizione di Don Onofrio Di Lazzaro, e vedrà la presenza del Sindaco di Agnone dott. Daniele Saia, amministratori pubblici,e rappresentanti di Associazioni operanti nell’Alto Molise e cittadini.

Brevi cenni bibliografici dell’artista

Di Menna Lino nasce in Agnone (Villacanale) nel 1959 dove trascorre tutta l’età scolastica diplomandosi infine, presso l’ITIS di Agnone – Si trasferisce per lavoro prima a Roma e, successivamente a Venafro con occupazione come operaio presso “La Unilever” e come “maitre” presso l’hotel “Dora” di Pozzilli.

Il suo carattere estroverso ed ecclettico lo portano nei ritagli di tempo a dedicarsi con grande inventiva specializzandosi nell’arte presepiale con ottimi risultati partecipando negli anni a varie esposizioni e mostre in molti Comuni ed in modo particolare a Capriati al Volturno (1^ classificato) ed Avezzano (2^ classificato). Le opere realizzate artigianalmente con tecniche e materiali diversi, rappresentano un viaggio tra tradizioni, paesaggi e creatività.

Di Menna con questa mostra vuole rendere omaggio alla Città di Agnone a cui è fortemente legato e dedicarla, in modo particolare, alla cara cognata Maria da poco deceduta e, grande estimatrice delle sue opere.

L’artista ringrazia sia Il comune di Agnone che la Proloco per il Patrocinio concesso all’evento, ringraziando nel Contempo la Fonderia Marinelli e altre attività commerciali (La Spiga d’Oro, Niagara bar ristopub e Hotel Dora)