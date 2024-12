Sostegno ad attivitÃ  sportive, 900mila euro dalla Regione Molise

I fondi, divisi in due annualità da 450mila euro ciascuna, sono relativi all'Avviso pubblico 'Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione sportiva'.

"L'obiettivo dell'intervento - ha spiegato D'Egidio - è riconoscere il ruolo dello Sport come vero e proprio strumento di educazione sociale e una delle forme di promozione più efficaci per il territorio, grazie alle sue capacità di esaltare le peculiarità geografiche e quelle turistico-sociali. Partendo dalla promozione dello sport quale veicolo di inclusione anche delle categorie fragili della popolazione - ha aggiunto - si può lavorare per la valorizzazione del territorio molisano e delle sue risorse".