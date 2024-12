SanitÃ , Giuseppe Melucci nuovo primario di Ortopedia al 'Cardarelli': arriva dall'ospedale 'Maggiore' di Bologna

Dopo il pensionamento di Pancrazio La Floresta arriva il nuovo primario al reparto di Ortopedia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

E' Giuseppe Melucci e prenderà servizio il 13 gennaio 2025.

Il nuovo primario arriverà in Molise dal 'Maggiore' di Bologna. Il professionista proprio nei giorni scorsi ha ricevuto un importante riconoscimento a Napoli nell'ambito del "Premio nazionale Buona Sanità", la più grande premiazione italiana dedicata al mondo della Sanità, volta a riconoscere le eccellenze del Paese che si sono distinte nell'ultimo anno per impegno e qualità dell'assistenza ai pazienti. A Napoli, per l'occasione, era presente anche il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo