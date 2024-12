Programma Eventi Natalizi ISERNIA

"Anche questa volta il risultato raggiunto è frutto dell'azione di coordinamento e organizzazione dell'Amministrazione cittadina in collaborazione con la Proloco Città D'Isernia, le associazioni culturali e di volontariato e l'imprenditoria locale. Negli ultimi mesi ci siamo impegnati affinché a tutti gli eventi, compresi quelli proposti dall'Amministrazione, venisse dato il giusto risalto evitando sovrapposizioni, distribuendo gli appuntamenti nella maniera più equilibrata possibile

. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno dimostrato spirito di iniziativa e inventiva, la più grande soddisfazione è rilevare la costante collaborazione da parte di tutti gli operatori culturali ed economici, condizione necessaria per la crescita culturale della città.

Il programma vede l'alternarsi di eventi per famiglie, fra i quali spiccano le 3 Domeniche di isola pedonale in altrettanti luoghi a vocazione commerciale, della cui organizzazione si sono occupati i direttivi della Proloco e della Proloco Giovani con il contributo del Forum Giovani. I grandi eventi di beneficenza, culturali e di spettacolo si svolgeranno, come di consueto, negli spazi dell'Auditorium "10 Settembre 1943" e porteranno ad Isernia nomi di fama locale e nazionale del teatro, del cabaret, della musica e della cultura in genere. Possiamo citare gli attori Teo Teocoli, Gabriele Cirilli, Maurizio Casagrande, Andrea Perroni, la PFM, I Mandolove con Francesco Mammola, Alessia Notaro, Carmela Anna Fascino, il teatro della Compagnia CAST e l'Isernia Gospel Choir che il 5 Gennaio festeggerà i 10 anni di attività ospitando artisti internazionali di primo piano i cui nomi saranno resi noti nei prossimi giorni. Non mancheranno gli appuntamenti culturali di approfondimento della storia della nostra città e degli avvenimenti sociali più significativi del nostro territorio provinciale. Il programma è in continuo aggiornamento pronto ad arricchirsi di iniziative già in corso di definizione da parte di comitati e associazioni che operano sul territorio".