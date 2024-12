Aggressioni a sanitari, videosorveglianza in Molise

Abreve verrà installato nei Pronto soccorso degli ospedali del Molise un sistema di videosorveglianza.

Lo ha annunciato il direttore generale dell'Azienda sanitaria (Asrem), Giovanni Di Santo.

Intanto l'Asrem, accogliendo la proposta dell'Ordine dei medici (Omceo) di Campobasso finalizzata a sensibilizzare la popolazione sui fenomeni di violenza verso medici e personale sanitario in servizio nei presidi dell'emergenza-urgenza, ha aderito alla campagna di comunicazione.

Soddisfatto il presidente dell'Ordine dei medici di Campobasso, Giuseppe De Gregorio. "Paghiamo purtroppo lo scotto della carenza di medici - ha detto - ma abbiamo un sistema sanitario universale che non fa differenza tra i pazienti.

Tuttavia gli operatori devono essere messi in serenità per lavorare e restare al fianco dei malati. Vanno pertanto colmate lacune culturali e sensibilizzate le comunità".