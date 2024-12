Al lavoro la Cabina di Coordinamento per lâ€™attuazione dei progetti PNRR in provincia di Isernia

Al lavoro la Cabina di Coordinamento per l’attuazione dei progetti PNRR in provincia di Isernia

Si è tenuta stamane, presso la Prefettura di Isernia, la prima riunione operativa della Cabina di Coordinamentoper l’attuazione dei progetti PNRR in provincia di Isernia, istituita ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 19 del 2024.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di porre in essere un efficace monitoraggio sullo stato di avanzamento delle progettualità, così come previsto nelle Linee Guida emanate dalla Struttura di Missione PNRR d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze– Ispettorato Generale PNRR, della Ragioneria territoriale dello Stato, della Regione Molise, della Provincia di Isernia, dell’ANCI nonché i Sindaci dei Comuni di Isernia, Venafro, Agnone, Montaquila e Montenero Val Cocchiara.

Nel corso dell’incontro, improntato alla massima collaborazione interistituzionale, sono state illustrate le attività della Cabina di coordinamento e, in particolare, la funzione della stessa, tesa a contribuire al miglioramento del supporto, in favore degli Enti locali, nell’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

È stato inoltre esaminato lo stato di avanzamento delle progettualità, per le quali si è avuto modo di apprezzare un soddisfacente andamento generale, seppur siano state evidenziate talune criticità per quelle presentate dai Comuni di Montaquila e Montenero Val Cocchiara.

Al riguardo, sarà elaborato uno specifico e dedicato piano di azione, allo scopo di individuare ed adottare le misure più idonee per la risoluzione delle problematiche rilevate.

Il predetto consesso si riunirà periodicamente per assicurare le proprie funzionalità con il preciso obiettivo di garantire il pieno sostegno agli Enti locali nel loro percorso di completa realizzazione dei target previsti.