Mons. Claudio Palumbo nuovo Vescovo di Termoli-Larino

l Vescovo di Trivento, Mons.

Claudio Palumbo nominato da Papa Francesco a capo della Diocesi di Termoli-Larino.

L'annuncio, oggi, nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione di Termoli dal presule, Sua Eccellenza Gianfranco De Luca che, con un ulteriore provvedimento del Santo Padre, resterà alla guida per altri due mesi, il periodo di "vacatio" in attesa dell'arrivo del Vescovo Palumbo.

De Luca questa mattina ha convocato una conferenza stampa urgente per annunciare il suo successore e, con grande emozione, davanti ad una platea di fedeli in preghiera, ha letto il saluto di Mons.

Palumbo. La comunicazione di Papa Francesco è giunta il 5 dicembre, ricorrenza di San Basso, patrono della città e delle Genti di mare.

"Alla comunità di Termoli-Larino giunga a voi un fraterno saluto e vi auguro la pace" il messaggio del neo presule alla comunità del Basso Molise che cita Sant'Ambrogio.

Mons. De Luca, fortemente emozionato dopo 18 anni trascorsi a Termoli e Larino, tornerà a Teramo ad inizio dell'anno. In questi mesi continuerà a seguire il progetto "Laudato si", la struttura in fase di realizzazione in Via Elba dedicata ai disabili per "Il dopo di noi".

"E' un momento di giubilo per la chiesa locale - dichiara il vescovo De Luca -. Penso che sia un segno bello per il Molise: un molisano delle aree interne che diventa vescovo del Basso Molise. Sento in questo di dover ringraziare il Papa per la scelta di questa persona ma qui si esprime una dimensione storica di questa nostra terra. E' motivo di gioia anche essere confermato come amministratore diocesano. Desidero preparare questa Chiesa ad accogliere il nuovo pastore".

Infine il vescovo con commozione conclude:" Tutte le comunità dove sono stato, ho servito, mi hanno fatto crescere, mi hanno dato qualcosa e la mia vita, il mio corpo respira anche di questo. C'è solo gratitudine".