SolidarietÃ  al direttore di Termolionline, aggredito mentre faceva il suo lavoro

L’Ordine dei giornalisti del Molise esprime piena solidarietà al collega Emanuele Bracone, direttore di Termolionline.it e responsabile di Primopianomolise per il Basso Molise, vittima questa mattina di una vile aggressione verbale e fisica.

L’Ordine regionale condanna fermamente questo atto inaccettabile, subìto dal collega Bracone, il quale, intento ad esercitare la professione nel rispetto di tutte le regole, è stato inseguito senza motivo, in strada, minacciato e colpito al volto da uno sconosciuto. A tal riguardo, nell’esprimere vicinanza e massimo rispetto ad Emanuele, è anche giusto rimarcare la difficoltà con le quali devono fare i conti i nostri iscritti per lavorare. Non è possibile tollerare un’azione violenta, balorda e inspiegabile, che ha costretto il direttore a recarsi al pronto soccorso. Siamo vicini a Bracone, giornalista serio e attento, offeso anche nella dignità.

Siamo certi che le forze dell’Ordine alle quali il collega si è rivolto, faranno il proprio lavoro con attenzione, professionalità e meticolosità onde evitare il ripetersi di analoghe situazioni e punirne il colpevole.

Cordialità

Sabato 7 dicembre 2024

Odg Molise