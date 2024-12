Diocesi di Termoli-Larino "Benvenuto" al nuovo vescovo, Monsignor Claudio Palumbo

TERMOLI, 09.12.2024 – Sabato scorso Monsignor Claudio Palumbo è stato indicato nuovo Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino succedendo a Monsignor Gianfranco De Luca. Dopo l’annuncio avvenuto nella cattedrale di Santa Maria della Purificazione, il passaggio di consegne avverrà nel prossimo mese di gennaio.

Una volta appresa la notizia il Sindaco Nicola Balice a nome di tutta l’amministrazione comunale di Termoli ha voluto inviare il più sincero benvenuto a Monsignor Claudio Palumbo salutando e ringraziando, contestualmente, Monsignor Gianfranco De Luca.

“Per la nostra comunità un nuovo cammino – ha detto il Sindaco Nicola Balice – sta per iniziare. Consapevoli degli insegnamenti che ci lascia monsignor Gianfranco De Luca, accogliamo il nuovo Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino forti della collaborazione che siamo pronti ad offrirgli per rinnovare il nostro cammino di fede. Come detto da Monsignor Gianfranco De Luca, il fatto che Monsignor Claudio Palumbo sia molisano è sicuramente un vantaggio per la nostra comunità. Saremo forti e decisi nel stargli vicino e fin da oggi disponibili ad una fattiva collaborazione per introdurlo da subito nella nostra realtà. Contestualmente ringraziamo Monsignor Gianfranco De Luca che al termine del suo mandato lascia sicuramente un buon ricordo in tutta la comunità della Diocesi di Termoli e Larino per il lavoro svolto e per quanto prodotto in questi anni. Attività che lo ha visto protagonista del percorso che oggi porta al passaggio di consegne con Monsignor Claudio Palumbo”.