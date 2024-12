"La scuola di Capracotta celebra il Natale con uno spettacolo musicale: Il Sindaco Paglione sottolinea l'importanza di difendere le Scuole delle Aree Interne

Oggi, i bambini e i ragazzi del plesso scolastico di Capracotta hanno regalato alla comunità uno spettacolo musicale emozionante, tenutosi all'interno della suggestiva Chiesa Madre del paese. Un evento che ha coinvolto tutte le fasce d'età, dai più piccoli della scuola dell'infanzia, ai bambini delle scuole primarie, fino agli studenti della secondaria di primo grado. L'atmosfera, carica di entusiasmo e speranza, è stata l'occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, ma anche per lanciare un appello forte e chiaro alle istituzioni: le scuole dei territori delle aree interne vanno sostenute e tutelate.

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, a margine dello spettacolo, ha voluto sottolineare l'importanza di preservare le piccole scuole che, nonostante le difficoltà legate allo spopolamento che affligge i comuni dell’entroterra, continuano a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la comunità. "La nostra scuola, piccola ma accogliente e multiculturale, è un esempio di resistenza", ha dichiarato il sindaco. "Nonostante il calo demografico, che ormai da anni segna la nostra zona, continuiamo a lottare per garantire un’istruzione di qualità ai bambini che rimangono nei nostri territori."

Il sindaco ha anche espresso un sincero ringraziamento alla preside, prof.ssa Ida Cimmino, e a tutto il corpo docente per l'impegno quotidiano nella formazione degli studenti, nonché per la dedizione nella difesa di una causa tanto importante quanto la scuola. "La scuola è l'ultimo baluardo di civiltà, e i nostri bambini rappresentano la speranza per il futuro delle nostre comunità", ha aggiunto.

Questa giornata di festa e di riflessione è stata anche un momento per riaffermare la necessità di proteggere il diritto all'istruzione per tutti, anche per i pochi bambini che ancora vivono nei piccoli comuni delle aree interne. "È nostro dovere difendere la scuola come istituzione e come diritto fondamentale per tutti", ha detto il sindaco, richiamando l'attenzione sulla necessità di un impegno comune per far fronte alle difficoltà attuali.

Infine, il sindaco ha invitato tutti a rimanere uniti e a collaborare per superare i momenti difficili, impegnandosi a difendere i diritti delle nostre comunità a tutti i livelli. "Siamo certi di fare la cosa giusta", ha concluso, "e la scuola è una delle sfide più importanti che dobbiamo affrontare insieme per garantire un futuro migliore ai nostri figli e a tutta la nostra terra".