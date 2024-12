Agnone: Confermate le tariffe per Mense Scolastiche, Impianti Sportivi e Macellazione nel 2025, nessun aumento

La Giunta Comunale di Agnone ha deliberato le tariffe per i servizi a domanda individuale relativi all'anno 2025, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025. In linea con la normativa nazionale, il Comune ha confermato le tariffe per la mensa scolastica, gli impianti sportivi e i mattatoi pubblici. La copertura complessiva dei costi per questi servizi è fissata al 38%, in linea con le previsioni di bilancio.

Per quanto riguarda la mensa scolastica, le tariffe rimarranno invariati rispetto al 2024, con costi che variano a seconda del numero di alunni per famiglia. Gli impianti sportivi vedranno tariffe orarie per le attività sportive, con un aumento del 30% per l’utilizzo con riscaldamento. Infine, le tariffe per la macellazione di bovini, ovini e suini sono state confermate, includendo anche le spese di smaltimento.

Tariffe: DI STABILIRE, per l’anno 2025 e con decorrenza 1.1.2025, le tariffe per i servizi a domanda individuale come di seguito riportato :

TARIFFE MENSA SCOLASTICA (Conferma rispetto all’anno 2024) SERVIZIO TARIFFE Mensa Scolastica D.G. nr.113del 30/08/2011 €.62,50 per le famiglie con 1 alunno fruente il servizio e per nr. 25 pasti €.58,00 idem con 2 alunni €.56,00 idem con 3 alunni €.53,00 idem con 4 alunni

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI(Conferma rispetto all’anno 2024) Impianti sportivi TARIFFE ATTO DELIBERATIVO €.12,00 orarie per utilizzo da parte di Società Sportive per allenamenti o gare. Maggiorazione 30% con accensione impianto di riscaldamento a)-gestione campo sportivo affidata alla “Polisportiva Olimpia agnonese” b)-gestione palazzetto dello sport affidata all’”A.S. Pallavolo Agnone” €.24,00 orarie per utilizzo da parte di privati per attività sportive o assimilate. Maggiorazione 30% con accensione impianto di riscaldamento €.25,00 orarie per utilizzo per attività sportive o assimilate oltre le ore 21. Maggiorazione 30% per utilizzo con accensione impianto di riscaldamento €.850,00 per ciascuna manifestazione non sportiva da parte di terzi o altre associazioni autorizzate dall’Amm.ne Comunale. La quota comprende nel periodo novembre/aprile l’accensione dell’impianto di riscaldamento per massimo nr.5 ore. €.18,00 orarie quale somma dovuta per le ore eccedenti le nr.5 ore di cui al punto precedente. €.520,00 cauzione da prestare per manifestazioni non sportive organizzate da parte di terzi o altre associazioni a copertura di possibili danni causati all’impianto o attrezzature.

TARIFFE MACELLAZIONE OGGETTO TARIFFE SPESE SMALTIMENTO Macellazione Bovini 80,00 Oltre iva a capo Comprese nella tariffa Macellazione Ovini/caprini fino a 12 Kg. 5,00 Oltre iva a capo Comprese nella tariffa Macellazione Altri Ovini /caprini oltre 12 kg. 8,00 Oltre iva a capo Comprese nella tariffa Macellazione Suini 40,00 Oltre iva a capo Comprese nella tariffa 4 DI DARE ATTO che la co