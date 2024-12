Meteo weekend in Molise,nubi e rovesci

Una nuova circolazione depressionaria in approfondimento sul Tirreno sarà responsabile di tempo a tratti instabile, con locali piogge o rovesci nel corso del weekend. Temperature in lieve calo. A seguire, ci attende un avvio di settimana all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo perlopiù sereno su tutte le nostre regioni e temperature in nuovo aumento. Le previsioni per il fine settimana degli esperti di 3B Meteo

SABATO: la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Su subappennino e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 2200 metri. Mare mosso.

DOMENICA: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul subappennino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 1550 metri. Mare da mosso a molto mosso.