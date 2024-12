Cisl FP Abruzzo Molise: Bruno Delli Quadri Eletto Segretario Generale Aggiunto, il rafforzamento della rappresentanza del territorio garantisce maggiore tutela per i lavoratori

Da Agnone, il sindacato molisano inizia a farsi sentire con sempre maggiore forza all'interno della Cisl FP Abruzzo Molise. Bruno Delli Quadri, agnonese di 55 anni, infermiere di professione e da dieci anni impegnato come delegato sindacale, è stato eletto Segretario Generale Aggiunto della Cisl FP. Un percorso sindacale che, cominciato con il suo impegno nella RSU aziendale, è proseguito nel 2022 con la nomina a Rappresentante Coordinatore delle Professioni Sanitarie. Oggi, Delli Quadri assume un ruolo di grande responsabilità, entrando a far parte del Consiglio Generale della Cisl FP Abruzzo Molise, dove avrà l’onore di rappresentare e difendere i diritti di tutti i lavoratori della Funzione Pubblica.

Finora impegnato a servizio dei lavoratori della sanità, oggi Delli Quadri si trova di fronte a una sfida più ampia, che lo vedrà lavorare per tutelare le istanze di tutti i lavoratori pubblici, portando avanti la sua lunga esperienza sindacale con un focus sempre più esteso. Un ruolo importante, che non solo rappresenta un passo decisivo nella sua carriera, ma che dà lustro all'intero territorio molisano. La sua elezione è infatti motivo di orgoglio per l'intera regione, portando Agnone e il Molise al centro delle dinamiche sindacali regionali.

La Cisl FP Abruzzo Molise, sotto la guida di Vincenzo Mennucci e ora con il contributo di Bruno Delli Quadri, si prepara ad affrontare le sfide cruciali del 2025, che includono le elezioni RSU e la preparazione del percorso congressuale. In un periodo segnato da licenziamenti e dalla crisi del lavoro, con una gioventù che è costretta a fuggire in cerca di opportunità altrove, la Cisl FP riconosce l’urgenza di avere una rappresentanza sindacale forte, capace di difendere i diritti dei lavoratori in tutti i settori della pubblica amministrazione.

Con l’elezione di Delli Quadri, la Cisl FP dà un segnale chiaro: la difesa dei diritti dei lavoratori è più che mai una priorità, e il sindacato molisano, unito e determinato, non si tirerà indietro.