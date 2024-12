Papa Francesco incontra le delegazioni bancarie italiane, con la partecipazione della BCC filiale di Agnone: un appello alla finanza etica e solidale"

Il 16 dicembre, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Papa Francesco ha ricevuto in Udienza le delegazioni di istituti bancari italiani, sottolineando l'importanza di una banca al servizio della comunità, con un'attenzione particolare ai più vulnerabili e alla sostenibilità. Ha incoraggiato una finanza etica, che rispetti i valori morali e sociali, in un contesto di giustizia e solidarietà.

All'udienza ha partecipato anche la direttrice della Bcc Abruzzi e Molise con sede in Atessa, filiale di Agnone, Dott.ssa Mariassunta Petitti, accompagnata dal marito, il sindaco di Agnone, Daniele Saia.Le banche di credito cooperativo (BCC) - già conosciute con il nome di casse rurali ed artigiane (CRA) - nascono in Europa sul finire del 1800 come una nuova forma di credito sul modello sviluppato in Germania da Friedrich Wilhelm Raiffeisen , un modello fondato sul localismo e su motivazioni etiche di ispirazione cristiana.