Gospel Christmas Night al Teatro Italo Argentino di Agnone: ultimi posti disponibili per il concerto di Natale

Al Teatro di Agnone la Gospel Christmas Night a un passo dal tutto esaurito

Numerose richieste: l’Italo Argentino avvia la campagna abbonamenti “smart” per il Natale

AGNONE – Sono pochissimi i posti ancora disponibili per la Gospel Christmas Night, in scena lunedì 23 dicembre alle 21:00 sul palco del Teatro Italo Argentino di Agnone, che vedrà protagonista il Simply Singers Choir diretto dal M° Silvia Romano e accompagnato dal vivo dai maestri Antonello Rapuano al piano, Alfonso Camarota al basso e Domenico De Marco alla batteria. Una serata musicale all’insegna dei grandi e più amati classici gospel, con brani di Stan Walker, Anita Wilson, Aretha Franklin, Tina Turner e altri grandi della musica statunitense, le cui vibranti note porteranno l’augurio del Teatro agnonese al suo affezionato pubblico.

Si tratta del secondo appuntamento della stagione teatrale 2024/2025, promossa dall’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino”, che viste le numerose richieste ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti con una speciale formula in occasione del Natale: l’abbonamento smart. Si tratta di un carnet di tre spettacoli, ovvero Fino alle stelle, Ion e uno a scelta tra Non è vero ma ci credo e La Locandiera, al prezzo vantaggioso di € 45. L’abbonamento smart rientra nell’iniziativa A Natale regala il Teatro, ed è acquistabile fino al 6 gennaio esclusivamente presso la Pro Loco di Agnone, in un’elegante confezione-regalo.

Prosegue intanto la programmazione cinematografica, che per il Natale si rivolge ai più giovani e alle famiglie, con il nuovo lungometraggio animato Disney, “Oceania 2”, già campione di incassi in tutta Italia. Le proiezioni si terranno sabato 21 e domenica 22 con doppio spettacolo, alle 16:00 e alle 18:00, e il 25 dicembre con unico spettacolo alle ore 18:00.

Gli ultimi biglietti per la Gospel Christmas Night sono in vendita al costo di € 15 in platea ed € 10 in galleria per la tariffa intera, € 10 in platea ed € 7 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20:00, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro.

Per informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro.

Agnone, 18 dicembre 2024