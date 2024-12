Per chi suona la campana: 175mila euro per 'I Suoni del Molise in cammino verso il Giubileo', di cui 68 mila per le campane

Con Determinazione nr. 690 del 12 dicembre 2024 , sono stati previsti interventi legati al progetto culturale e religioso, “I suoni del Molise in cammino verso il Giubileo sulle orme dei pellegrini della storia,” in vista delle celebrazioni del Giubileo 2025. Il progetto include eventi musicali e cerimonie nei comuni del Molise e a Roma, tra cui concerti con l'uso di campane fuse dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone.

Un accordo tra la Regione Molise e i comuni di Agnone, Campobasso, e Castelpetroso ha formalizzato la collaborazione per la realizzazione dell'iniziativa con risorse assegnate per ciascun comune provenienti dal Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise - Delibere del CIPESS N.2/2021, N.20/2021 Area Tematica 06 Cultura Settore di Intervento 06.02 Attività Culturali

L'importo totale di 175.000,00 € è stato suddiviso in base alle attività e i pagamenti sono condizionati alla rendicontazione delle spese. Le risorse relative all’intervento di che trattasi sono ripartite in base alle attività previste

per ciascuna Parte e suddivise come segue:

- Comune di Agnone € 100.000,00;

- Comune di Campobasso € 45.000,00;

- Comune di Castelpetroso € 30.000,00.

Per il progetto, è stato necessario un affidamento diretto alla Pontificia Fonderia Marinelli, per un importo di 68.443,00 € più IVA, per la fornitura delle campane e dei servizi connessi ai concerti, tra cui il concerto di apertura del Giubileo a Roma. La spesa complessiva è stata impegnata sul bilancio comunale, con verifiche di regolarità contributiva e compatibilità con il bilancio pubblico.