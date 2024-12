Il sindaco Saia in festa con i bambini: un Natale di allegria e vicinanza

Questa mattina, le vie di Agnone sono state invase da un’allegra e vivace sfilata di bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, tutti vestiti da Babbo Natale. Insieme ai loro insegnanti, hanno percorso le strade della città, portando con sé una scia di colori, risate e tanta allegria. I piccoli, cantando canti natalizi, hanno riempito l’aria di una festosa atmosfera che ha coinvolto tutti i passanti.

Un momento speciale della giornata è stato l'incontro con il sindaco Daniele Saia, che non ha voluto mancare all'appuntamento. In piazza, il sindaco si è unito alla festa, giocando e scherzando con i bambini. Per l’occasione, ha indossato un cerchietto natalizio con le corna di alce, facendo sorridere i più piccoli. Un gesto che ha dimostrato quanto Saia sia affettuoso e disponibile, mostrando una grande vicinanza e attenzione verso la comunità infantile. La giornata si è conclusa con un’atmosfera gioiosa e serena, simbolo dello spirito natalizio che ha invaso Agnone.