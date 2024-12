Kilimangiaro": Agnone e il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" protagonisti di "Il Borgo dei Borghi" â€“ Sintonizzatevi e votate!

Alle ore 17:00 di domani, andrà in onda nel programma di Rai 3, "Kilimangiaro", uno speciale su Agnone nell'ambito del concorso "Il Borgo dei Borghi". Durante la trasmissione verranno mostrate le bellezze e le tradizioni del nostro paese, arricchite da numerose interviste. Il documentario è legato alla partecipazione di Agnone a questo concorso e rappresenta un'importante opportunità per valorizzare la bellezza e le tradizioni di uno dei borghi più suggestivi del Molise.

In particolare, il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" prenderà parte alla trasmissione con una esibizione e interviste in costume, portando la cultura e le tradizioni di Agnone direttamente nelle case degli spettatori.

Tutti sono invitati a sintonizzarsi per non perdere questo appuntamento! Inoltre, preparatevi a votare, perché in primavera, su Rai Play, si aprirà la fase di selezione per eleggere il borgo più bello d’Italia. Sarà fondamentale supportare con forza Agnone in questa competizione!