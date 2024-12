Lega Molise, Vincenzo Scarano nominato Responsabile del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno

Vincenzo Scarano, Consigliere del Comune di Agnone e Consigliere della Provincia di Isernia, è stato nominato Responsabile del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno della Lega Molise. Una nuova carica che testimonia il suo impegno costante per il territorio e le problematiche del Sud Italia.

“Ringrazio la Lega Molise per Salvini Premier e il Commissario Regionale, l’Onorevole Aldo Patriciello, per la fiducia accordatami. Questa nomina è un riconoscimento del mio impegno per le problematiche del Mezzogiorno,” ha dichiarato Scarano, visibilmente onorato per l'incarico ricevuto.

Il neo-Responsabile ha inoltre espresso il suo ringraziamento all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Avv. Michele Marone, Consigliere Giuridico di Matteo Salvini, per il continuo supporto e per l’importanza di questo ruolo strategico, che gli permetterà di portare le istanze del territorio direttamente ai tavoli decisionali nazionali.

“Questo nuovo ruolo mi consentirà di intensificare il mio impegno per lo sviluppo delle infrastrutture e, più in generale, per migliorare le condizioni di vita nel Mezzogiorno,” ha concluso l’Avv. Scarano, con l’obiettivo di contribuire al progresso e al rilancio delle aree del Sud Italia.