Allerta meteo arancione della Protezione Civile del Molise previsti venti di burrasca, neve, temperature in calo

Temperature in diminuzione e neve in Molise dalle prime ore della giornata con fiocchi a Campobasso.

La perturbazione interesserà la regione anche per la giornata di martedì 24 dicembre e porterà con nevicate a quote collinari. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per oggi e le successive 24-30 ore.



A partire dalle prime ore di domani, lunedì 23 dicembre 2024, e per le successive 24-30 ore, la Protezione Civile del Molise ha emesso un'allerta meteo arancione. Sono previsti fenomeni meteorologici significativi su tutto il territorio regionale, con venti da forti a burrasca da nord-ovest, che interesseranno in particolare la fascia costiera, dove si registreranno anche mareggiate.

Le precipitazioni nevose interesseranno le zone sopra i 700-900 metri di altitudine, con un ulteriore abbassamento delle temperature che porterà la neve a scendere fino alle basse colline. A quote più basse, si prevedono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, con possibili fenomeni di forte intensità, accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento molto forti.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti, in particolare nelle aree montuose e costiere, e a seguire le raccomandazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza durante il periodo di maltempo.

Le temperature, soprattutto nei valori serali, saranno in sensibile diminuzione, i venti forti con rinforzi di burrasca lungo la fascia costiera, il mare da molto mosso ad agitato.