Abruzzo e Molise, ANAS: In campo personale e mezzi per le nevicate previste nelle prossime 48 ore

ANAS ha annunciato l'attivazione di un piano straordinario di intervento per far fronte alle nevicate previste nelle prossime 48 ore in Abruzzo e Molise. Il personale ANAS, supportato da mezzi specializzati, sarà operativo per garantire la sicurezza delle strade e minimizzare i disagi dovuti al maltempo.

In particolare, il piano prevede l'impiego di spalaneve e salatori lungo le principali arterie stradali e autostrade, con particolare attenzione alle tratte di montagna e alle zone più esposte alle nevicate. ANAS raccomanda agli automobilisti di adottare comportamenti prudenti, di munirsi di gomme da neve o catene e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per evitare disagi e incidenti.

L'azienda invita inoltre la popolazione a rimanere aggiornata sulle previsioni meteo e a pianificare gli spostamenti con cautela, in modo da affrontare al meglio le difficili condizioni meteorologiche in arrivo.