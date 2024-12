Le Stelle di Natale: Costantino Pierdomenico Premiato con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Isernia

Oggi, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 18, l'Aula Magna dell'ITIS ‘Mattei’ di Isernia ospita l'evento ‘Le Stelle di Natale – Un anno di sport, una vita per lo sport’, organizzato dal CONI Isernia e dalla Delegata Provinciale, On. Elisabetta Lancellotta. La cerimonia segna la conclusione dell’anno sportivo ed è un'importante occasione per premiare atleti, dirigenti, tecnici e società sportive che si sono distinti durante il 2022.

Uno dei momenti clou della serata e' sta la consegna della Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Costantino Pierdomenico di Agnone. Il premio gli è stato conferito dalla Giunta Nazionale del CONI per il suo straordinario impegno nella promozione e crescita dello sport, sia a livello nazionale che internazionale.

Il sindaco di Agnone Daniele SAIA presente alla cerimonia scrive sui social"Un grande riconoscimento per il nostro Costantino Pierdomenico È onore per Agnone avere un cittadino come lui. Grazie di tutto!"

Inoltre, sono stati riconosciuti con onorificenze speciali coloro che, con passione e dedizione, hanno contribuito al panorama sportivo locale, rendendo questa serata un omaggio al valore dello sport e alla sua capacità di unire e ispirare le comunità.