Isernia: Parcheggi Gratuiti dal 24 Dicembre al 6 Gennaio per facilitare la mobilità durante le Feste

ISERNIA. In attesa dell’attuazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano recentemente approvato, l’amministrazione comunale di Isernia ha deciso di rendere gratuiti tutti i parcheggi – i cosiddetti stalli blu – dal 24 dicembre al 6 gennaio (a eccezione del giorno 27).

Un’iniziativa, spiega il sindaco Piero Castrataro, che “risponde alla carenza di posti auto e al traffico che si intensifica nei giorni di festa. Un modo per agevolare cittadini, commercianti, artigiani e tutti coloro che sono impegnati nell’organizzazione degli eventi natalizi. Un piccolo gesto per incentivare gli acquisti e per favorire la partecipazione agli eventi festivi in programma nella nostra città”.