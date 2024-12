La neve copre il territorio, disagi alla circolazione e richieste di intervento: un Natale imbiancato tra bellezza e difficoltÃ 

Agnone 24 dicembre 2024: Da ieri mattina, come previsto, la neve ha iniziato a cadere in abbondanza, e fino ad ora non ha dato tregua. Il paesaggio si è trasformato in una distesa bianca di oltre 40 cm, creando un'atmosfera natalizia che non si vedeva da anni. Le strade, però, sono diventate impraticabili, e le lamentele giungono copiose alla nostra redazione da parte degli abitanti del centro storico e delle campagne circostanti, dove i disagi sono particolarmente evidenti.

In molti si lamentano dell'assenza di mezzi spazzaneve e spargisale, che rendono difficile la circolazione e aumentano i rischi per la sicurezza. Una delle segnalazioni più gravi è arrivata questa mattina, quando i vigili del fuoco hanno dovuto scortare un'ambulanza che trasportava una persona in gravi condizioni verso l'ospedale, partendo dalla contrada San Quirico. Questo episodio ha messo in luce le difficoltà del sistema sanitario locale, con l'ospedale del territorio che continua a risentire di una carenza di risorse e di efficienza, soprattutto in situazioni di emergenza come questa.

Nonostante le difficoltà, il Natale rimane un momento speciale. Auguriamo a tutti una buona vigilia e un sereno Natale, da trascorrere vicino ai propri cari, magari accanto a un caminetto che porti un po' di calore in queste giornate fredde e innevate.