Annullate le manifestazioni della â€˜Ndocciata e del Presepe Vivente ad Agnone a causa del maltempo

Agnone, 24 dicembre 2024 – L'Amministrazione Comunale di Agnone, insieme all'Associazione "La 'Ndocciata" e alla Pro Loco, hanno comunicato che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, sono state annullate le tradizionali manifestazioni natalizie previste per oggi, 24 dicembre. In particolare, non si svolgeranno la 'Ndocciata della Tradizione e la rappresentazione del Presepe Vivente, eventi molto attesi dai cittadini e dai turisti. Gli organizzatori hanno espresso rammarico per la situazione, ma hanno sottolineato la priorità della sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori. I festeggiamenti natalizi, comunque, proseguiranno con altre attività che si terranno nelle prossime giornate.