Incendio di un locale contatori a Campobasso: Intervento dei Vigili del Fuoco in Via San Lorenzo

In data odierna in Via San Lorenzo nel Comune di Campobasso, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta, con l'utilizzo un'autopompa, un modulo antincendio e un'autoscala, per un incendio in un locale contatori posto all'ingresso di una palazzina di due piani.

All'arrivo sul posto la squadra ha trovato gli ambienti pieni di fumo provocati dall'"incendio e facendo utilizzo di autoprotettori è riuscita prima a lavorare in sicurezza per estinguere l'incendio e poi raggiungere un uomo che, per sfuggire ai fumi si era rifugiato in un locale posto all'ultimo piano dell'abitazione.

L'intervento è

terminato con l'interdizione degli appartamenti coinvolti fino alla loro messa in sicurezza .