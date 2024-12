Interventi sulla viabilitÃ  provinciale durante la nevicata delle festivitÃ  natalizie a cura della Provincia di Campobasso

I mezzi e i dipendenti della Provincia di Campobasso, coordinati dal Dirigente Pasquale Stoppiello del 2° Settore 'Tecnico', Servizio Viabilità, impegnati quotidianamente sulle Strade Provinciali per garantirne sicurezza e manutenzione, hanno effettuato il loro lavoro, anche durante i giorni della Vigilia e di Natale, assicurando il servizio anche durante la notte del 25 dicembre, al fine di far fronte alla nevicata che ha interessato parte del territorio provinciale e diverse Strade Provinciali.



Su queste ultime sono intervenuti mezzi spartineve, turbine e mezzi spargisale, per rendere le strade fruibili, nonostante l'ondata di maltempo con nevicate, in alcune zone, anche copiose.

Il lavoro è stato effettuato anche grazie alla collaborazione dei sindaci dei Comuni interessati dalle nevicate dei giorni scorsi e sui cui insistono le Strade Provinciali.

"È stato fatto un lavoro importante, in alcune zone aggravato dalla copiosità della neve caduta - ha affermato il Presidente Giuseppe Puchetti - Il ringraziamento va a tutti coloro che sono stati impegnati anche nelle ore notturne in questi giorni di festa, che hanno effettuato un lavoro col massimo impegno e dedizione, consentendo la percorribilità delle Strade Provinciali".