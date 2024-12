Belmonte del Sannio: riaprono il viadotto Fonte Diana e la galleria Fonte Vallone dopo i lavori di sistemazione

Dopo i lavori di sistemazione, dal valore di circa 150 mila euro, sono stati riaperti al traffico questa mattina il viadotto Fonte Diana e la galleria Fonte Vallone, lungo la strada provinciale 86/var Sente in territorio di Belmonte del Sannio. In particolare, gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza, il ripristino dei giunti e della pavimentazione del viadotto, e la messa in sicurezza e il ripristino dell’illuminazione nella galleria.

“La Provincia di Isernia – ha commentato il Presidente Daniele Saia - è sempre attenta e vicina alle problematiche di tutte le comunità, anche di quelle più piccole come Belmonte del Sannio. Con questo intervento, miglioriamo la percorribilità della provinciale 86, garantendo maggiore sicurezza per tutti i cittadini che la attraversano. Ringrazio il consigliere delegato alla viabilità Manolo Sacco che, insieme alla struttura tecnica, ha lavorato per il raggiungimento del risultato”.