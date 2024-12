I Vigili del Fuoco invitano a riflettere sull' uso dei fuochi d'artificio per festeggiare l'inizio del nuovo anno, a considerare i rischi per la propria salute e per quella degli altri oltre alla paura che si trasmette agli animali domestici. Consapevoli di quanti danni si rischia di causare, quanto meno si invita a usare fuochi artificiali legali e a non indirizzarli verso persone, animali, abitazioni, bidoni dell'immondizia!

A Capodanno esplodi di gioia NON DI RISCHI!